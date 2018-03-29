التحالف الدولي يعترف بمقتل 14 مدنيا خلال غارات نفذتها في العراق وسوريا

2018/03/29 | 09:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أمنيّة

منذ 2018-03-29 الساعة 08:39 (بتوقيت بغداد)

بغداد – موازين نيوز

ذكر التحالف الدولي ضد تنظيم داعش الإرهابي، الأربعاء، أن غاراته أودت بحياة 14 مدنيا إضافيا مما يرفع إجمالي القتلى المدنيين منذ بدء عمليات التحالف إلى 855 قتيلا.

وذكرت القيادة العسكرية الأميركية الوسطى للشرق الأوسط في بيان تابعته /موازين نيوز/، إن "التحالف أنهى في فبراير الماضي تقييم 84 تقريرا بوقوع ضحايا من المدنيين جراء غارات التحالف اتضح أن 78 من تلك التقارير "غير موثوقة" فيما اعتبر 6 تقارير "موثوقة" أفادت بوقوع 14 قتيلا من المدنيين بشكل غير متعمد جراء غارات التحالف".

وأشار البيان إلى أنه "بهذا العدد يرتفع عدد القتلى المدنيين إلى 855 قتيلا بشكل غير متعمد منذ بدء عملية العزم الصلب التي يشنها التحالف ضد داعش"، موضحا انه "لا يزال هناك 522 تقريرا حول سقوط مدنيين في سوريا والعراق قيد الدراسة".

وأشار إلى أن "التحالف شن إجمالي 225،29 غارة بين أغسطس 2014 ونهاية فبراير 2018"، لافتا الى أنه "خلال تلك الفترة كان العدد الإجمالي للتقارير بشأن سقوط ضحايا محتملين من المدنيين 135،2 تقريرا ثبتت منها مصداقية 224 تقريرا فقط".انتهى29ش

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