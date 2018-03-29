2018/03/29 | 09:16
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- متابعة/الغد برس:ارتفع المؤشر نيكي القياسي في بداية التعاملات،اليوم الخميس، في بورصة طوكيو للأوراق المالية.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ارتفاع المؤشر نيكي 1.04% في بداية التعاملات بطوكيو ) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وزاد نيكي 1.04% مسجلا 21250.96 نقطة، في حين ارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.81% ليصل إلى 1713.31 نقطة.
حمل التطبيق
على جوجل بلاي
حمل التطبيق
على متجر التطبيقات
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ارتفاع المؤشر نيكي 1.04% في بداية التعاملات بطوكيو ) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ارتفاع المؤشر نيكي 1.04% في بداية التعاملات بطوكيو ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).