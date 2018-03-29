ارتفاع المؤشر نيكي 1.04% في بداية التعاملات بطوكيو

2018/03/29 | 09:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/الغد برس:ارتفع المؤشر نيكي القياسي في بداية التعاملات،اليوم الخميس، في بورصة طوكيو للأوراق المالية.

وزاد نيكي 1.04% مسجلا 21250.96 نقطة، في حين ارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.81% ليصل إلى 1713.31 نقطة.

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