الخميس 29 آذار 2018 م (12 رجب 1439 هـ)


ارتفاع المؤشر نيكي 1.04% في بداية التعاملات بطوكيو
2018/03/29 | 09:16
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- متابعة/الغد برس:ارتفع المؤشر نيكي القياسي في بداية التعاملات،اليوم الخميس، في بورصة طوكيو للأوراق المالية.

وزاد نيكي 1.04% مسجلا 21250.96 نقطة، في حين ارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.81% ليصل إلى 1713.31 نقطة.

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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ارتفاع المؤشر نيكي 1.04% في بداية التعاملات بطوكيو ) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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