هيرست: ابن سلمان دكتاتور ومجرد تلميذ لابن زايد

2018/03/29 | 09:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصف الكاتب البريطاني ديفد هيرست ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد بأنه كان معلم ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في

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