الخميس 29 آذار 2018 م (12 رجب 1439 هـ)


هيرست: ابن سلمان دكتاتور ومجرد تلميذ لابن زايد
2018/03/29 | 09:20
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- وصف الكاتب البريطاني ديفد هيرست ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد بأنه كان معلم ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في

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