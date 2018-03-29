ترامب يقيل وزير المحاربين القدامي ديفيد شولكين

2018/03/29 | 09:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرصافي نيوز/ دولية أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عزل وزير المحاربين القدامي ديفيد شولكين، من منصبه.وكتب ترامب على “تويتر”، “يسعدني أن أعلن عن نيتي ترشيح الطبيب المحترم روني جاكسون لمنصب وزير شؤون المحاربين القدامى”، مضيفا “كل الشكر للطبيب المحترم ديفيد شولكين، على عمله في خدمة هذا الوطن”.وأعلن ترامب، مؤخرا، إقالة عدة مسؤولين في …

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