الكويت تطالب بمقعد “عربي” دائم في مجلس الأمن

2018/03/29 | 09:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – قناة اسيا الاخبارية..طالبت الكويت مجددا مجلس الامن الدولي, اليوم الخميس, بالحصول على تمثيل عربي دائم وكامل الصلاحيات في حال إجراء أي توسيع لمجلس الأمن.وشدد نائب المندوب الكويتي الدائم في مجلس الأمن, بدر عبد الله المنيخ, في كلمة أمس خلال المفاوضات الحكومية الدولية بشأن إصلاح مجلس الأمن نيابة عن المجموعة العربية في […]

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