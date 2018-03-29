نائب عن الوطني: إتهام تسييس التظاهرات شماعة للفشل الحكومي

2018/03/29 | 09:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عد نائب عن التحالف الوطني، اتهام التظاهرات الشعبية المطالبة في تحسين الخدمات بالمسيسة بانها “تعكس الفشل الحكومي”.وذكر توفيق الكعبي في برنامج {المواجهة} بثته قناة الفرات الفضائية امس وتابعته وكالة صدى الاعلام ” بعض التظاهرات قد تقف خلفها دوافع سياسية ولكن للأسف صارت هذه التهمة شماعة للفشل الحكومي ومن غير المعقول استمرار الكذب على الشعب طيلة هذه السنوات”.واوضح، ان “الكتل السياسية تتحمل مسؤولية تدمير محافظة البصرة والمحافظات الأخرى بل هي لجان اقتصادية لكسب الاموال بمشاريع متلكئة مع شركات أجنبية ما ينعكس سلباً على الواقع الخدمي”.ولفت الكعبي الى ان “أعضاء مجلس النواب مكبلين وكاد يكونوا كالجماد كونهم يأتمرون بأمر رؤساء كتلهم وهذا سبب رئيس في تعطل الخدمات، ومن يخالف سيتعرضون لتهديد وضغوطات”.وأشار الى، ان “عدم تسمية الشخصيات الكفوءة وغياب التكنوقراط وراء الفشل الخدمي بسبب المحاصصة” مبينا ان “غياب القوانين والاجراءات العقابية والرقابة سبب آخر لفشل المشاريع بالاضافة الى غياب الشخصيات التكنوقراط”.وأكد “نعاني مشكلة بتنفيذ الدستور القوانين وانهاء البيرقراطية، والحل بات صعباً ويجب تغيير الوجوه وانقلاب على الذات لان هناك صراع على السلطة”.

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