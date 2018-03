2018/03/29 | 09:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداداستقبل رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، الاربعاء، وفدا من وجهاء وشيوخ عشيرة السعيدات من مناطق حزام بغداد وجرى خلال اللقاء بحث مجمل الاوضاع الامنية والخدمية في المنطقة وكيفية سبل النهوض بواقعها وفي شتى المجالات.

وبحسب بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه اكد الجبوري خلال اللقاء “على اهمية دور العشائر العراقية في إرساء دعائم الامن وتعزيز الاستقرار مشددا في ذات الوقت على تعبئة الجماهير وحثها على المشاركة في الانتخابات المقبله كي تكون جزء من الاصلاح المنشود”.

وبين رئيس البرلمان دور العشائر العراقية في حفظ الامن كونها تمثل صمام أمان بوجه كل من يريد النيل من وحدة وأستقرار البلاد.

انشر على مواقع التواصل !

Please follow and like us:

20

Post Views: 0

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الجبوري يستقبل وفدا من وجهاء وشيوخ عشيرة السعيدات من مناطق حزام بغداد) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الجبوري يستقبل وفدا من وجهاء وشيوخ عشيرة السعيدات من مناطق حزام بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).