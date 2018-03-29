ثلوج برتقالية تحوّل شرق أوروبا إلى المريخ

2018/03/29 | 09:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة / بغداد ..

أدى الغبار الناجم عن عاصفة رملية في الصحراء الكبرى شمال أفريقيا، إلى تساقط ثلوج برتقالية اللون في أوروبا الشرقية، وتحويل المناطق الجبلية في أوكرانيا وروسيا وبلغاريا ورومانيا إلى مناظر طبيعية تشبه المريخ.

ويعتقد أن المشاهد غير المعتادة نتجت عن اختلاط الرمال والأتربة وجسيمات حبوب اللقاح التي أثيرت وجرفتها العواصف في شمال أفريقيا، وهي ظاهرة يقول علماء الأرصاد الجوية إنها تحدث كل 5 سنوات تقريباً.

وفي السياق، قال ستيفن كيتس، خبير الأرصاد الجوية «بالنظر إلى صور الأقمار الصناعية، فإنها تظهر الكثير من الرمال والغبار في الغلاف الجوي أثناء عبور العواصف البحر المتوسط».انتهى / 25م

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