قاض اميركي يرفض اسقاط دعوى قضائية ضد السعودية بشأن احداث 11 سبتمبر

2018/03/29 | 09:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – قناة اسيا الاخبارية..رفض قاض أمريكي, اليوم الخميس, طلب السعودية إسقاط دعاوى بالولايات المتحدة تتهم المملكة بالمساعدة في التخطيط لهجمات 11 أيلول عام 2001 وتطالبها بتعويضات للضحايا.وذكر القاضي جورج دانيالز بالمحكمة الجزئية الأميركية في مانهاتن، ان مزاعم رافعي الدعاوى “توفر أساسا معقولا” له لتأكيد الاختصاص بنظر الدعاوى بموجب قانون العدالة ضد رعاة […]

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