تحذير من عواصف عاتية تضرب العراق

2018/03/29 | 09:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} حذر متنبئ جوي من رياح وعواصف عاتية تضرب العراق.ودعا صادق عطية في صفحته فيسبوك الى "تأجيل الاعمال التي تتأثر بالرياح الى يوم السبت بسبب نشاط الرياح الجنوبية الشرقية في أغلب المدن نهار اليوم الخميس، وبداية تحولها خلال ساعات المساء والليل الى شمالية غربية نشطة بدءاً من غرب البلاد".واوضح "على المدن التالية الحذر من نشاط كبير متوقع للرياح السطحية التي تصل سرعتها الى 80 كم في الساعة أحياناً وخصوصاً الطلبة في المدارس، وهي كربلاء المقدسة، والنجف الأشرف وباديتها، وجميع مناطق الانبار، والسليمانية، وديالى، وأربيل، وشرق مدينة الموصل وشمالها، وغرب بغداد، وكركوك، ودهوك، وشمال الكوت".وتابع عطية "أما خلال الليل فنشاط الرياح الأكبر في، ذي قار، والبصرة، والعاصمة بغداد، وشرق الانبار، والكوت، والسليمانية، وشرق وجنوب الموصل".وأشار "أما باقي المناطق، في يوجد نشاط ولكن بشدة أقل".انتهى

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