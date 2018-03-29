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الهجرة تعلن إعادة إفتتاح مكتبها في نينوى
2018/03/29 | 09:40
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الأخبار المحلية

الخميس 29 مارس 2018 | 09:38 صباحاً

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بغداد/..أعادت وزارة الهجرة والمهجرين ،الخميس، إفتتاح مكتبها في محافظة نينوى بقضاء تلعفر وسط احتفال نوعي حضره قائممقام القضاء ورئيس وأعضاء مجلس القضاء والمسؤولين الأمنيين وأهالي تلعفر.

ونقل بيان للوزارة تلقته"عين العراق نيوز" عن مدير عام دائرة شؤون الفرع ستار نوروز قوله ان "إعادة افتتاح المكتب يأتي لخدمة الأسر العائدة وتسجيل عدوتها وتقديم المساعدات الإغاثية للأسر العائدة للقضاء".

واوضح، ان "الوزارة افتتحت سابقا فرعا لها في الجانب الأيمن لمدينة الموصل ومكتبين في أيسر الموصل والحمدانية في العام الماضي تعنى بتقديم التسهيلات للأسر العائدة اللي مناطقها المحررة لتسجيلها وأثبات عودتها فضلا عن تقديم المساعدات والخدمات".انتهى

 

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