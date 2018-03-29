2018/03/29 | 10:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

سياسيون أوروبيون يدعون لاتباع الطريقة الأسترالية لمنع وصول طالبي اللجوء

بغداد/ سكاي برس :

اعتبر قاضي المحكمة العليا الأسترالية السابق مايكل كيربي، سياسات اللجوء في أستراليا نمت من "ظلام محرقة اليهود الهولوكوست"، مشيرا الى أن إدانة الأعمال التي تمارسها الحكومة الاسترالية "واجبة" حيث تحتجز طالبي اللجوء عدة سنوات، فيما دعا سياسيون من ست دول أوروبية إلى اتباع الطريقة الأسترالية يهدف إلى منع طالبي اللجوء من الوصول إلى أوروبا.

وذكر قاضي المحكمة العليا الأسترالية السابق مايكل كيربي، إن "سياسات اللاجئين في أستراليا يمكن أن تتلخص باحدى الدروس غير المتبعة لمحرقة اليهود"، مضيفا أن "أستراليا تتعامل مع طالبي اللجوء عبر تفكيك الالتزامات الإنسانية العالمية التي نمت من ظلام محرقة الهولوكوست".

ودعا كيربي الأستراليين، الى "تذكر المواثيق والقوانين التي تم تأسيسها لأن الدول الأوروبية لم تأخذ أولئك الذين فروا من ألمانيا النازية، والتي تدفع الآن أوروبا لقبول اللاجئين لعدم تكرار تلك المحرقة".

وشدد كيربي على، أن "إدانة تلك الأعمال التي تمارسها الحكومة الاسترالية واجبة"، عازيا السبب الى أنها "تحتجز طالبي اللجوء في معسكرات الاعتقال لعدة سنوات دون اي تقدم في قبول طلب اللجوء".

وفي سياق السياسة الأسترالية الصارمة حيال الهجرة، دعا سياسيون من بريطانيا وفرنسا وهولندا والدنمارك والنمسا وبلجيكا إلى اتباع الطريقة الأسترالية يهدف إلى منع طالبي اللجوء من الوصول إلى أوروبا، ولكن هناك بعض الأسباب التي تجعل أوروبا حذرة من اتباع هذا النهج.

يذكر أن أستراليا عندما لا تتمكن من إعادة سفينة غير شرعية بأمان فإنها تنقل طالبي اللجوء الموجودين على متنها إلى بلد ثالث (ناورو وحتى بابوا غينيا الجديدة مؤخراً)، حيث يتم احتجازهم في ظروف إنسانية صعبة دون أي احتمال للاستقرار في أستراليا.

عنوان الخبر المرسل:سياسيون أوروبيون يدعون لاتباع الطريقة الأسترالية لمنع وصول طالبي اللجوء http://www.skypressiq.net/l/35759

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سياسيون أوروبيون يدعون لاتباع الطريقة الأسترالية لمنع وصول طالبي اللجوء ) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سياسيون أوروبيون يدعون لاتباع الطريقة الأسترالية لمنع وصول طالبي اللجوء ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي برس).