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افتتاح مصنع ايراني آذربيجاني لانتاج السيارات
2018/03/29 | 10:56
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

ويقع هذا المصنع في الحي الصناعي «نفتجالا» الواقع 168 كيلومتراً جنوب باكو.

وبدأ العمل في إنشائه عام 2016 وينتج 10 آلاف سيارةُ سنوياً من طرازات متنوعة .وتمتلك شركة ايران خودرو 25 بالمائة من أسهمه وتم توظيف تقنيات متطورة وأجهزة ومعدات متقدمة فيه وسيُنتج المصنع، سيارات من نوع رانا و سمند و دنا و بيجو206 و207 و رينو بيكاب و رينو تندر.وستتولي ايران عبر أسهمها البالغة 25 بالمائة مهمة تزويد المصنع بمشاريع تصميم الأجهزة ونصبها وتشغيلها وتصدير الخدمات الفنية والهندسية اليه.إنتهي** ع ج** 1718

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