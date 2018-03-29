أرامكو تحدد سعر البروبان في أبريل عند 475 دولار

2018/03/29 | 10:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:قالت أرامكو السعودية التي تديرها الدولة ،اليوم الخميس، إنها حددت سعر البروبان في عقد أبريل نيسان عند 475 دولارا للطن انخفاضا من 480 دولارا للطن في مارس آذار.وسعر بروبان أرامكو معيار قياسي لتسعير مبيعات الشرق الأوسط من غاز البترول المسال إلى آسيا.

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وفيما يلي جدول بأسعار عقود أرامكو السعودية للبروبان والبوتان بالدولار الأمريكي للطن:المنتج أبريل مارس التغيرالبروبان 475 480 -5

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