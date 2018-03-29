موسكو تطالب لندن بتحقيق مشترك في قضية تسمم سكريبال

2018/03/29 | 11:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- موسكو - كشفت لجنة التحقيق الروسية، الخميس، أنها أرسلت طلبا رسميا إلى بريطانيا للحصول منها على الدعم القانوني اللازم في متابعة قضية محاولة اغتيال المواطنة الروسية يوليا سكريبال.

وذكرت المتحدثة باسم لجنة التحقيق الروسية سفيتلانا بيترينكو "أرسلنا إلى الهيئات البريطانية المختصة طلبا للحصول على الدعم القانوني اللازم في القضية الجنائية، التي فتحت للتحقيق في محاولة اغتيال المواطنة الروسية يوليا سكريبال في مدينة سالزبوري البريطانية".

وأوضحت بيترينكو أن الجانب الروسي طلب من "البريطانيين تنفيذ عدد من الإجراءات التي تهدف إلى تحديد ملابسات الجريمة، بالإضافة إلى تقديم نسخ من مواد التحقيق الجنائي، ونتائج فحص المكان الذي عثر فيه على يوليا سكريبال فاقدة للوعي، ونتائج فحوصاتها الطبية والتحاليل".

وطردت لندن 23 دبلوماسيا روسيا وكشفت تجميد العلاقات الثنائية.



وردت روسيا التي تنفي مسؤوليتها عن تسميم العميل السابق بطرد 23 دبلوماسيا بريطانيا ووقف أنشطة المجلس الثقافي البريطاني.

وفي الأثناء كشفت الشرطة البريطانية مساء الأربعاء أن العميل المزدوج الروسي السابق سيرغي سكريبال تعرضا لغاز الأعصاب السام للمرة الأولى في منزلهما في بريطانيا، موضحة أن التحقيق يمكن أن يستغرق أشهرا.

وذكر دين هايدن من شرطة لندن "في هذه المرحلة من التحقيق، نعتقد أن سكريبال تعرض لغاز الأعصاب للمرة الأولى من الباب الأمامي" لمنزله.

وذكرت الشرطة في بيان أن "الخبراء وجدوا أن التركيز الأقوى للمادة السامة موجود على مدخل المنزل".



واوضحت انه "عثر على آثار المادة السامة في أماكن أخرى عمل فيها المحققون في الأسابيع الأخيرة ولكن بتركيز أقل من تلك التي وجدت في المنزل".

وطوق المحققون مقعدا عثر على سكريبال وابنته فاقدي الوعي عليه وحانة ومطعما كانا قد قاما بزيارتهما وكذلك قبر زوجة الجاسوس السابق.

وأشارت الشرطة إلى أن حوالي 250 خبيرا في مكافحة الإرهاب يشاركون في التحقيق الذي يتوقع أن يستمر أشهرا.

وذكرت الشرطة إن المحققين حددوا حوالي 500 شاهد والشرطة تدقق في أكثر من خمسة آلاف ساعة تسجيل لكاميرات المراقبة.

وأوضح دين هايدن أن "الذين يعيشون في حي منزل سكريبال يمكنهم أن يتوقعوا قيام رجال الشرطة بعمليات بحث لكن أريد التأكيد مجددا أن الخطر ضئيل جدا وعمليات البحث تجري لأسباب وقائية".

وحذت أكثر من 25 دولة حذو بريطانيا وكشفت منذ بداية الأسبوع إجراءات مماثلة وعدت موسكو بالرد عليها.

وقررت واشنطن طرد ستين دبلوماسيا روسيا مؤكدة انها اكبر عملية إبعاد "لجواسيس" روس في التاريخ.

ما زال سيرغي سكريبال (66 عاما) وابنته يوليا (33 عاما) في حالة غيبوبة في المستشفى.



وذكر سكرتير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية الان دانكان خلال الأسبوع الجاري أن "وضعهما لا يتحسن على ما يبدو".

وذكر قاض بريطاني الخميس انه سمح بأخذ عينات دم من الجاسوس الروسي وابنته لنقلها إلى خبراء منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

وكان ممثلون عن المنظمة وصلوا في 20 آذار/مارس إلى بريطانيا للقاء الخبراء في المختبر العسكري لبورتن داون بالقرب من سالزبري ومن الشرطة البريطانية.



وسيفحصون العينات التي جمعها الخبراء البريطانيون.

في المجموع شملت قرارات الطرد أكثر من 140 دبلوماسيا روسيا في أوروبا وأميركا الشمالية وأوكرانيا واستراليا.



ويضاف إلى هؤلاء سبعة من أعضاء البعثة الروسية في مقر حلف شمال الأطلسي في بروكسل.

ورأت وزارة الخارجية الروسية الأربعاء ان معالجة بريطانيا للاعتداء على سكريبال "يوحي بتورط محتمل للاستخبارات البريطانية".

من جهته، صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن قرار طرد دبلوماسيين روس هو نتيجة "ضغوط هائلة" من واشنطن.

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