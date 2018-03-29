مدرب ايراني يقود المنتخب الوطني لسلة الكراسي

2018/03/29 | 11:00

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المعلومة/بغداد..

تعاقدت لجنة البارالمبية مع المدرب الايراني عباس خاكي لتدريب منتخب كرة السلة على الكراسي المتحركة الذي يحضر لبطولة غرب اسيا المؤهلة الى دورة الالعاب الاسيوية في جاكارتا.

وذكر مراسل /المعلومة/، أن البارالمبية تعاقدت مع الايراني عباس خاكي لقيادة منتخب كرة السلة على الكراسي المتحركة حيث تضمن العقد الذي وقع ان يقوم المدرب الايراني خاكي بتدريب المنتخب حتى نهاية دورة الالعاب الاسيوية التي تقام شهر تشرين الاول المقبل

واضاف ان المدرب الايراني عباس خاكي عبد الرضا من مواليد عام 1976 وسبق له اللعب للاندية الايرانية ودرب بعضا منها وحقق نتائج متقدمة معها.

يشار ان توقيع العقد مع المدرب الايراني كالن بحضور رئيس اللجنة البارالمببية عقيل حميد والنائب الاول لرئيس اللجنة خالد رشك وأعضاء المكتب التنفيذي.



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