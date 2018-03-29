الخميس 29 آذار 2018 م (12 رجب 1439 هـ)


الداخلية: القبض على عصابة نفذت 15 عملية خطف وقتل في منطقة الدور جنوبي بغداد
2018/03/29 | 11:05
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد -قناة اسيا الاخبارية..

يتبع…

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الداخلية: القبض على عصابة نفذت 15 عملية خطف وقتل في منطقة الدور جنوبي بغداد) نشر أولاً على موقع (قناة آسيا الإخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الداخلية: القبض على عصابة نفذت 15 عملية خطف وقتل في منطقة الدور جنوبي بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة آسيا الإخبارية).


كامل التفاصيل في: قناة آسيا الإخبارية ✓


اخبار متفاعلة

l,s,um hguvhr
آخر الاخبار
⋙ تجدد ظاهرة العثور على جثث مجهولة في الموصل
⋙ المفوضية تصدر جملة قرارات بشأن بطاقات الناخب 
⋙ النزاهة تضبط دفاتر امتحانيَّةٍ غير مُصحَّحةٍ في الديوانيَّة تعودُ للعام الدراسيِّ الماضي
⋙ مسؤول محلي بديالى يكشف عن نزوح نصف أهالي الندا ويحذر من كارثة
⋙ مجلة بريطانية: العبادي حقق شعبية كبيرة بين سنة العراق "الساخطون على المالكي"
بالفيديو والصور
⋙ بالفيديو ..لحظة وفاة امرأة وهي "ترقص" امام لجان الاقتراع !
⋙ ائتلاف النصر يعلن اسباب نشوءه.. ويعرض فيديوهات لم يعتد عليها العراقيون فماذا تضمنت؟
⋙ بالصورة ..احمد ياسين يقدم قميص فريقه الجديد
الأكثر شيوعا