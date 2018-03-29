الخميس 29 آذار 2018 م (12 رجب 1439 هـ)


معن: القبض على عصابة نصب واحتيال انتحل عناصرها جنسيات دول خليجية
2018/03/29 | 11:08
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (معن: القبض على عصابة نصب واحتيال انتحل عناصرها جنسيات دول خليجية ) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (معن: القبض على عصابة نصب واحتيال انتحل عناصرها جنسيات دول خليجية ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).


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