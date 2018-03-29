الكويت: استيراد الغاز العراقي في غضون شهرين

2018/03/29 | 11:08

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الاقتصاد نيوز _ بغداد

كشف وزير الماء والكهرباء الكويتي بخيت الرشيدي، الخميس، ان الكويت و العراق قريبان جدا من ابرام الاتفاق النهائي لاستيراد الغاز العراقي املا ان يتم ذلك خلال الشهرين المقبلين، لافتا الى ان التفاصيل لن تكون مشكلة بعد ابرام الاتفاق النهائي في اشارة الى وجود خلاف بين الجانبين حول السعر.

ونقلت صحيفة النهار الكويتية عن الرشيدي قوله إن "الاتفاق النهائي سيبرم في شهر نيسان المقبل تزامنا مع الزيارة المرتقبة لوزير النفط العراقي الى الكويت"، متمنيا ان "يكون هناك اتفاق نهائي حول هذا الموضوع خلال الشهرين المقبلين حيث نسعى إلى ان تكون هناك أسس سليمة أما بالنسبة للتفاصيل فلن تكون هناك مشكلة".

حول الاجتماع الذي عقده مع الجانب العراقي بخصوص الربط الكهربائي أوضح الرشيدي أن "العراق يعد بوابة الكويت الى أوروبا لذا نتباحث كدول في مجلس التعاون لدول الخليج العربي مع العراق ليكون هناك ربط كهربائي مع العراق كنقطة أولى ثم إلى تركيا و بعدها الربط مع أوروبا ليكون هناك ربط بالشبكة الكهربائية العالمية ما يعتبر بعدا استراتيجيا للشبكة".





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