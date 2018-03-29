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البنك المركزي يعلن قرب افتتاح فرعه في السعودية
2018/03/29 | 11:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الرصافي نيوز/ بغداد أعلن محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق، الخميس، عن قرب افتتاح فرع للمصرف العراقي للتجارة في السعودية، مشيراً إلى أن الرياض ستقرر أيضاً فتح فرع لأحد مصارفها في العراق.

وذكر العلاق في تصريح اوردته صحيفة “الرياض” السعودية واطلعت عليها ” الرصافي نيوز”  إن العلاقات النقدية بين العراق والمملكة جيدة، وقريباً سيتم افتتاح …

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