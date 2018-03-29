مفتشية الداخلية تعلن ضبط شاحنة محملة بملابس مستوردة غير مرسمة جمركيا شرقي بغداد

2018/03/29 | 11:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – قناة اسيا الاخبارية..اعلنت مفتشية وزارة الداخلية، اليوم الخميس، ضبط شاحنة محملة بالملابس المستوردة المهربة وغير المرسمة كمركياً شرقي بغداد.وذكر مكتب المفتش العام للوزارة في بيان, تلقت اسيا الاخبارية, نسخة منه, ان “المفرزة التفتيشية الخاصة بمكتب المفتش العام لوزارة الداخلية في مديرية شؤون السيطرات والطرق الخارجية تمكنت من ضبط شاحنة نوع (براد) […]

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