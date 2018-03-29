سروة عبد الواحد تطالب العبادي بعدم التعامل مع حكومة بارزاني

2018/03/29 | 11:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:طالبت النائبة عن كتلة التغيير الكردستانية، سروة عبد الواحد، اليوم الخميس، رئيس الوزراء بعدم التعامل مع حكومة اقليم كردستان نجيرفان بارزاني ونائبه لان حكومته غير شرعية وهي عدوة للشعب الكردي.

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وذكرت سروة عبد الواحد في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه، ان "أبناء شعبنا في الاقليم يمر بأسوء الظروف المعيشية بسبب عصابات نصبوا أنفسهم حكاما على البلاد والعباد"، مبينة انه "منذ ايّام خرج الموظفون والتدريسيون في مظاهرات سلمية مطالبين بابسط حقوقهم ومستحقاتهم المالية".واضافت ان "حكومة الاقليم ورئيسها الذي لايعرف الخجل يتحدث عن هذه الحقوق بلا أهمية ويتحدث عن هجهومهم الوحشي وحملة الاعتقالات التي طالت المعلمين والموظفين والصحافيين والنساء والشباب وكبار السن بان ذلك امر طبيعي".ومتسائلة عبد الواحد "هل تناسى حضرة البارزاني ابن الأخ عندما اهمل الرئيس التونسي زين العابدين بن علي، شرارة البو عزيزي ماذا حصل له، ام القذافي الذي كان يطارد شعبه زنگة زنگة كما تفعلون فكان مصيره القتل بحذاء شعبه".واشارت عبد الواحد الى انه "على بارزاني ايقاف غروره مع هذا الشعب الذي خدمكم عندما كُنتُم في ايران وخدمكم عندما عدتوا فلا تستهينوا بكرامتهم وإمكانياتهم بقلب الطاولة على رؤوسكم"، داعية رئيس الوزراء الحكومة الاتحادية ان "يقوم بدوره في حماية المواطنين في الاقليم".وشددت على ضرورة ان "لا تتعامل الحكومة الاتحادية ورئيس وزرائها حيدر العبادي مع، رئيس حكومة الاقليم ونائبه لحين اجراء الانتخابات في الاقليم، لان هذه الحكومة غير شرعية وهي عدوة للشعب الكوردي"، داعية العبادي الى "التعامل مع المحافظات في دفع رواتب الموظفين".

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