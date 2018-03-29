الاحتلال يعتقل 26 مواطنا في الضفة الغربية والقدس المحتلتين

2018/03/29 | 11:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر، الخميس، 26 مواطنا، خلال مداهمات واسعة ومتفرقة في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، ضمن سياسة الملاحقة اليومية التي تنتهجها سلطات الاحتلال بحق المواطنين.

ففي مدينة القدس المحتلة، دفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية وشرطية، لتنفيذ عملية دهم واقتحام لعدد من منازل المواطنين والعبث في محتوياتها في بلدة العيسوية شرق القدس، قبل أن تشرع في اعتقال كل من: علي محيسن، ومحمد عبد الرؤوف محمود، وبهاء كنعان، وأحمد أبو شمالة، ومحمد مجدي عطية، ومحمد زكريا عليان.

كما اعتقلت قوات الاحتلال 4 شبان لدى اقتحامها لمناطق متفرقة من محافظة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، بينهم قيادي في حركة فتح وشاب يعاني من إعاقة عقلية.

وداهم الاحتلال قرية المزرعة الغربية شمال المدينة بالدوريات العسكرية، واعتقل أمين سر حركة فتح في القرية ثائر شريتح، بعد اقتحام منزله والتحقيق مع ساكنيه.

كما اعتقل الاحتلال الشاب مصطفى صالح التميمي في قرية دير نظام غربا، مع أنه يعاني من إعاقة عقلية، ونوار بسام التميمي (16عامًا) في القرية واقتاده إلى جهة مجهولة.

وفي مدينة نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال 4 شبان خلال مداهمات، من بينهم أنس عاكف جميل اشتية، وحسان مصطفى حسين عيسى، وضياء يوسف المغربي، ومحمد موسى مرعي.

وكذلك اعتقلت قوات الاحتلال عددا آخر من المواطنين في عدد من المحافظات والقرى في الضفة الغربية، خاصة في (جنين وسلفيت) مع تشديد الخناق على المواطنين، وفرض إغلاق شامل ومشدد على الضفة الغربية وقطاع غزة بمناسبة عيد “الفصح اليهودي”.

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