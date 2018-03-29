الخميس 29 آذار 2018 م (12 رجب 1439 هـ)


القبض على ارهابيين في مناطق متفرقة من العراق
2018/03/29 | 11:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- تمكنت الاستخبارات العسكرية في الفرقة الـ14 والفرقة الـ6 من القبض على ارهابيين اثنين في الموصل وبغداد فضلا عن العثور على خسة انفاق في الموصل .وذكرت وزارة الدفاع العراقية :" ان استنادا على معلومات دقيقة نفذت عملية نوعية اسفرت عن القبض على ارهابيين في منطقة الصقلاوية بالانبار ووسط بغداد وهما من المطلوبين للقضاء وفق المادة 4/1 ارهاب في الدستور العراقي .واضاف :" تم ايضا العثور على خمسة انفاق للدواعش من منطقة وادي الكصب بناحية الشورى جنوبي الموصل .

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