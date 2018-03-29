محامو كوردستان يتطوعون للدفاع عن المتظاهرين ويدعون لتحريك شكاوى

2018/03/29 | 11:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ كشفت نقابة محاميي إقليم كوردستان فرع أربيل يوم الخميس عن تطوعها للدفاع عن المتظاهرين، والمحتجين ممن تعرض الى اعتداءات، داعية من لديه شكوى الى تقديمها.

وذكر مسؤول فرع النقابة اياد كاكائي في تصريح ادلى به للصحفيين اليوم وسط جمع من زملائه في اربيل ، ان "النقابة تدعم مطالب التدريسيين والمعلمين، والكوادر الطبية"، منوها الى ان "أي من هؤلاء لديه شكوى فليقدمها عن طريق النقابتين الى نقابة المحاميين".

واضاف ان "اعضاء نقابة المحامين اخذوا على عاتقهم التطوع مجانا للدفاع عن المتظاهرين".

وعبر كاكائي عن ادانة النقابة لأي "انتهاكات، ومخالفات، واعتداءات" رافقت التظاهرات، داعيا حكومة إقليم كوردستان الى الوفاء بالوعود التي قطعتها على نفسها بشأن رواتب الموظفين والعاملين لديها، وتحسين الواقع المعيشي للمواطنين.

يذكر أن العديد من المدن وبلدات إقليم كوردستان تشهد منذ ايام احتجاجات ضد نظام الادخار الحكومي للرواتب، ونصبوا خياماً في ساحات الاعتصام في مدينة السليمانية.

ونظم تدريسيون وموظفون حكوميون تظاهرات في عدة مدن بكوردستان للاحتجاج على اجراءات التقشف التي تتبعها حكومة الاقليم منذ 2016 بخاصة بصرف الرواتب عقب ازمة مالية ضربت الاقليم في 2014 نتيجة انهيار اسعار النفط وقطع بغداد للرواتب المرسلة لموظفي كوردستان.

وكانرئيس حكومة اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، قد اعلن يوم الاربعاء عن قرب الغاء نظام ادخار الرواتب بشكل نهائي.

وذكر بارزاني في مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الوزراء، "قطعنا خطوة مهمة لالغاء نظام الادخار، ونشكر الموظفين على ما عانوه طيلة 3 سنوات".

وكان وزير المالية في اقليم كوردستان قد اعلن امس ان نسبة الاستقطاعات من رواتب موظفي الاقليم ستتراوح بين 10 بالمائة الى 30 بالمائة.

وذكر ريباز حملان في مؤتمر صحفي، "قررنا تعديل نظام الرواتب وفقا لزيادة الإيرادات المستحصلة، وستكون نسبة الاستقطاع من الرواتب ستتراوح بين 10% و30%، وهذا التعديل يشمل فقط الموظفين العاديين ويستثنى منه ذوو الدرجات الخاصة، الذين سيتقاضون رواتبهم وفقاً لنظام الاستقطاع الساري حالياً".

واضاف ان "نظام الادخار سيلغى للموظفين العاديين فقط، والموظفون الذين رواتبهم 400 الفا فما دون سيتلقون رواتب كاملة من دون اي استقطاع".

وتابع ان "الموظف الذي يبلغ راتبه 840 ألف دينار ستكون نسبة الادخار 18%، بينما للموظفين الذين تتراوح رواتبهم بين مليون إلى مليون ونصف دينار ستكون نسبة الادخار ٢٣%، والادخار بنسبة 30 سيكون للموظف بدرجة مدير عام فما فوق".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محامو كوردستان يتطوعون للدفاع عن المتظاهرين ويدعون لتحريك شكاوى ) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محامو كوردستان يتطوعون للدفاع عن المتظاهرين ويدعون لتحريك شكاوى ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).