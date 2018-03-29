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بالصور : من قلب الحدث .. حقوق الانسان تجتمع مع المتظاهرين والمعتصمين في محافظة السليمانية
2018/03/29 | 11:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-   زار وفد المفوضية العليا لحقوق الانسان ، اليوم الخميس ، ممثلاً بالمفوضين (د.

فاضل الغراوي و د .

بسمة محمد مصطفى) مناطق تجمع المتظاهرين والمعتصمين في محافظة السليمانية...

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