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تعرف على جدول مباريات الدور الثاني للخماسي الذهبي بالدوري السلوي الممتاز
2018/03/29 | 11:11
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- السومرية نيوز/ بغداداعلن الاتحاد العراقي لكرة السلة، الخميس، جدول مباريات الدور الثاني للخماسي الذهبي بالدوري السلوي الممتاز.

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