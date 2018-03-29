تعرف على جدول مباريات الدور الثاني للخماسي الذهبي بالدوري السلوي الممتاز

2018/03/29 | 11:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السومرية نيوز/ بغداداعلن الاتحاد العراقي لكرة السلة، الخميس، جدول مباريات الدور الثاني للخماسي الذهبي بالدوري السلوي الممتاز.

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