بالصورة ..احمد ياسين يقدم قميص فريقه الجديد

2018/03/29 | 11:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / الغد برس:قدم لاعب المنتخب الوطني احمد ياسين، اليوم الخميس، قميص فريقه ايك السويدي.ونشر موقع النادي احمد ياسين بقميص الفريق للموسم المقبل والذي سيرتديه اللاعبون، الخميس من تصميم شركة نايك العالمية وباللون الأسود.

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ويعد ياسين من افضل لاعبي فريقه السويدي وساهم بالكثير من انتصارات الفريق في الموسم الماضي.

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