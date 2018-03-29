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موقف كلوب من الرحيل عن ليفربول للبايرن .!
2018/03/29 | 11:11
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

هاي كورة – كشف كوسيك وكيل كلوب عن موقف موكله من الرحيل عن تدريب ليفربول بنهاية الموسم الجاري في ظل الأخبار التي تربط بينه وبين خلافة هاينكس في البايرن .

فقد أكد كوسيك على أنه بالرغم من عدم وجود مشكلة في أن يدرب كلوب أي نادي في آوروبا إلا أنه لازال مرتبطًا بعقد مع ليفربول ولا يود الرحيل عن النادي الإنجليزي .

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