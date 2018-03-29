الخميس 29 آذار 2018 م (12 رجب 1439 هـ)


تباين مستويات المنتخبات المرشحة لنيل لقب كأس العالم 2018
2018/03/29 | 11:11
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- فما بين تألق إسبانيا و استقرار البرازيل و تراجع ألمانيا و تواضع الأرجنتين..

تبقى كل الاحتمالات مفتوحة 

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