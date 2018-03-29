تباين مستويات المنتخبات المرشحة لنيل لقب كأس العالم 2018

2018/03/29 | 11:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فما بين تألق إسبانيا و استقرار البرازيل و تراجع ألمانيا و تواضع الأرجنتين..تبقى كل الاحتمالات مفتوحة

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