أخبار مانشستر سيتي | الغيابات والتشكيل المتوقع قبل مواجهة إيفرتون

2018/03/29 | 11:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم علي سمير تابعوه على تويتر يحل فريق مانشستر سيتي ضيفًا على نظيره إيفرتون يوم السبت القادم ضمن لقاءات الجولة الـ 32 من الدوري الإنجليزي.

لقاء يوم السبت سيكون هاما لسيتي حتى يقترب خطوة أخرى نحو حسم اللقب بشكل رسمي، بينما يلعبها إيفرتون لتحسين مركزه.



ويقدم موقع جول العربي Goal تقريرًا عن التشكيل المتوقع لمانشستر سيتي والتشكيل المتوقع.





غيابات مانشستر سيتي - الإصابات والإيقافات من المتوقع عودة المدافع الفرنسي بنجامين ميندي مرة أخرى بعد غياب طويل بسبب إصابة في الرباط الصليبي، ليدعم مركز الظهير الأيسر لسيتي.





وتأتي الشكوك حول إمكانية عدم مشاركة الثنائي فابيان ديلف وسيرجيو أجويرو بسبب الإصابة.





التشكيل المتوقع

4-1-4-1

إيدرسون

ووكر- أوتاميندي – كومباني– ميندي

فيرناندينيوسترلينج– دي بروين – سيلفا– ساني

خيسوس

موعد المباراة والقناة الناقلة سيكون موعد المباراة في يوم السبت الـ 31 مارس 2018 ، في تمام الساعة 18:30 بتوقيت القاهرة، 19:30بتوقيت مكة المكرمة.



وسيتم نقل المباراة على قناة "بي إن سبورت إتش دي beIN SPORT HD 2 المشفرة.





المباراة إيفرتون - مانشستر سيتي الموعد 31 مارس 2018 18:30 بتوقيت القاهرة، 19:30 بتوقيت مكة المكرمة الملعب جوديسون بارك القناة الناقلة beIN SPORTS HD2

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