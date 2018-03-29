سعود سالم - كزينوفان والله الواحد

2018/03/29 | 11:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سعود_سالم يعتبر كزينوفان حلقة الوصل أو مرحلة الإنتقال بين المدرسة الأيونية والمدرسة الإيلية، وهناك من يعتبره فيلسوفا دينيا أو لاهوتيا، وهناك من يعتبره فيلسوفا دينيا وطبيعيا، وهناك من جانب آخر من يراه مجرد شاعر مهتم بالدين والطبيعة.وربما في البداية يلزم التنويه بان كزينوفان الايلى Ξ-;-ε-;-ν-;-ο-;-φ-;-ά-;-ν-;-η-;-ς-;- الذي يعتبره البعض مؤسس المدرسة الايلية ليس هو كسينوفان الاثينى تلميذ سقر......

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