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مقتل العشرات بعد شغب وحريق بمركز شرطة في فنزويلا
2018/03/29 | 11:15
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- قالت الحكومة وشهود عيان إن 68 شخصا قتلوا في أعمال شغب وحريق في مركز للشرطة في مدينة بلنسية وسط فنزويلا.

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