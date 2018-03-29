مقتل العشرات بعد شغب وحريق بمركز شرطة في فنزويلا

2018/03/29 | 11:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت الحكومة وشهود عيان إن 68 شخصا قتلوا في أعمال شغب وحريق في مركز للشرطة في مدينة بلنسية وسط فنزويلا.

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