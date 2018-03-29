الحسيني: إجراءات الحكومة لمكافحة المخدرات لا تتناسب مع سرعة انتشارها

2018/03/29 | 11:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أبدت النائبة كتلة الحكمة، احلام الحسيني، استغرابها من الصمت الحكومي تجاه ما تشهده البلاد من موجة كبيرة تجتاح المجتمع بإدخال المخدرات اليه.وذكرت الحسيني في بيان لها تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه، ان "حرب المخدرات حرب جديدة تفرض على الشعب العراقي، وعلى الحكومة تحمل مسؤوليتها بمواجهتها بشتى الوسائل كونها لا تقل شراسة عن الحرب ضد داعش ومقاومة الارهاب".وأستغربت الحسيني من "ضعف الاجراءات إزاء هذه الحرب وهذه الآفة التي ستقضي على المجتمع بكامله ان لم تكن هناك اجراءات سريعة ورادعة واحكام اغلاق الحدود بوجه المهربين فيها".وأشارت الى ان "الطامة الكبرى هو دخول كميات كبيرة من المخدرات وانتشار لافت لها وفي المقابل فان طرق مكافحتها ومحاربة المروجين لها لا تتناسب مع ذلك الانتشار الكبير لها".وطالبت الحسيني "الحكومة العراقية بإلزام دول الجوار بمسك حدودها، خصوصا وان منافذها الحدودية أصبحت مفتوحة على مصراعيها لادخال هذه السموم القاتلة للعراقيين".انتهى

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