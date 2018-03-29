الخميس 29 آذار 2018 م (12 رجب 1439 هـ)


اعتقال اخطر عصابة قامت بـ50 عملية تسليب للعجلات في بغداد
2018/03/29 | 11:15
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اعتقال اخطر عصابة قامت بـ50 عملية تسليب للعجلات في بغداد

بغداد/...

كشفت وزارة الداخلية، الخميس، القبض على عصابة خطرة قامت بأكثر من ٥٠ عملية تسليب في العاصمة بغداد.

وذكر المتحدث باسم الوزارة، اللواء سعد معن، في مؤتمر صحفي، أن "القوات الأمنية القت القبض على أخطر عصابة قامت بأكثر من ٥٠ عملية تسليب العجلات ضمن قاطعي الكرخ والرصافة، في بغداد".

واوضح معن، أن "العصابة قامت بقتل صاحب صيرفة ضمن منطقة الحبيبية" ، مشيراً الى انها "تتكون من 12 شخصاً تم القبض عليهم جميعاً".

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