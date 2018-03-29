2018/03/29 | 11:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتقال اخطر عصابة قامت بـ50 عملية تسليب للعجلات في بغداد

بغداد/...



كشفت وزارة الداخلية، الخميس، القبض على عصابة خطرة قامت بأكثر من ٥٠ عملية تسليب في العاصمة بغداد.

وذكر المتحدث باسم الوزارة، اللواء سعد معن، في مؤتمر صحفي، أن "القوات الأمنية القت القبض على أخطر عصابة قامت بأكثر من ٥٠ عملية تسليب العجلات ضمن قاطعي الكرخ والرصافة، في بغداد".

واوضح معن، أن "العصابة قامت بقتل صاحب صيرفة ضمن منطقة الحبيبية" ، مشيراً الى انها "تتكون من 12 شخصاً تم القبض عليهم جميعاً".



انتهى 2

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعتقال اخطر عصابة قامت بـ50 عملية تسليب للعجلات في بغداد) نشر أولاً على موقع (عين العراق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اعتقال اخطر عصابة قامت بـ50 عملية تسليب للعجلات في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق نيوز).