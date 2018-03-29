مانشستر سيتي ينافس برشلونة على نجم روما

2018/03/29 | 11:20

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المعلومة/بغداد..

دخل مانشستر سيتي الإنجليزي في صراع مع برشلونة من أجل خطف جناح نادي روما الإيطالي الشاب التركي جنكيز أوندير بالانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت صحيفة ميرور في تقرير لها، أن نادي آرسنال أيضاً يسعى الحصول على أوندير 20 عاماً إلا أن البلاوغرانا هو الأقرب مع منافسة شرسة من السيتيزنس.

واشارت الى اللاعب الشاب قد تعاقد معه نادي روما الصيف الماضي قادماً من نادي باشاكشيهر التركي حيث لعب لموسم واحد 2016-2017 فيما بدأ مسيرته مع نادي ألتينوردو.



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