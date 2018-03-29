2018/03/29 | 12:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال ملادن كريستايتش مدرب صربيا إن الفوز 2-صفر على نيجيريا في لقاء ودي الثلاثاء‭‭‭ ‬‬‬وضع حدا للانتقادات بشأن استعداد فريقه للمشاركة في كأس العالم لكرة القدم في روسيا.

وأصبح كريستايتش والفريق تحت ضغط بعد الخسارة 2-1 من المغرب الجمعة الماضي لكنهم ردوا على الانتقادات بتقديم أداء قوي خلال الفوز على نيجيريا في لندن.

وأبلغ كريستايتش الصحفيين بعد الفوز بفضل ثنائية الكسندر ميتروفيتش "أظهر اللاعبون تمتعهم بشخصية قوية أمام نيجيريا وبرهن الأداء على أن التعليقات بشأن هزيمة المغرب كانت متسرعة".

واوضح "كان يمكننا الفوز بفارق أكبر لكن المهم هو رؤية القدر الكبير من الالتزام داخل الفريق".

وذكر ميتروفيتش الذي استعاد حاسته التهديفية بعد انتقاله إلى فولهام بدوري الدرجة الثانية الانكليزي في يناير/كانون الثاني الماضي "سجلت هدفين وكان بإمكاني إضافة الثالث".

وتابع "المهم هو مستوى الفريق وأردنا حقا هذه النتيجة وندرك أننا أمام تحد كبير في روسيا".

وتنافس صربيا في كأس العالم ضمن مجموعة تضم البرازيل وكوستاريكا وسويسرا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مدرب صربيا يسكت المنتقدين بعد الفوز على نيجيريا) نشر أولاً على موقع (ميدل ايست) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مدرب صربيا يسكت المنتقدين بعد الفوز على نيجيريا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ميدل ايست).