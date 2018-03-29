2018/03/29 | 12:40

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اعتقال "والي الموصل والقيارة" اثناء عقدهم اجتماعاً

متابعة/ سكاي برس

افاد مصدر أمني في محافظة نينوى، اليوم الخميس، بأن قوة أمنية اعتقلت واليا الموصل والقيارة بعملية نوعية عند اجتماعهما في قرية بناحية القيارة جنوبي المحافظة.

وذكر المصدر، أن "عملية الاعتقال جاءت على خلفية معلومات استخبارية دقيقة"، مشيرا إلى أن "المعتقلين هما رهن الاعتقال والتحقيق"

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