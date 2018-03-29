الخميس 29 آذار 2018 م (12 رجب 1439 هـ)


اعتقال
2018/03/29 | 12:40
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

اعتقال "والي الموصل والقيارة" اثناء عقدهم اجتماعاً

متابعة/ سكاي برس

افاد مصدر أمني في محافظة نينوى، اليوم الخميس، بأن قوة أمنية اعتقلت واليا الموصل والقيارة بعملية نوعية عند اجتماعهما في قرية بناحية القيارة جنوبي المحافظة.

وذكر المصدر، أن "عملية الاعتقال جاءت على خلفية معلومات استخبارية دقيقة"، مشيرا إلى أن "المعتقلين هما رهن الاعتقال والتحقيق"

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