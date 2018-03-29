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نائب لـ”النور “: يجب اعادة مقرات الاحزاب الكردية في كركوك التي تسيطر فصائل الحشد
2018/03/29 | 12:40
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- النور نيوز/ بغداددعا عضو التحالف الكردستاني النائب بيستون زنكنة الحكومة الاتحادية الى اعادة مقرات الاحزاب الكردية في محافظة كركوك التي يسيطر عليها عدد من الفصائل المسلحة التابعة الى هيئة الحشد الشعبي وقوات الشرطة الاتحادية بعد دخول القوات الاتحادية الى كركوك العام الماضي.

وذكر النائب في تصريح لـ “النور نيوز” ان “قسم كبير من مقرات حزب الاتحاد الوطني الكردستاني لا زالت بيد القوات الامنية فضلا عن عدم عودة جزء من تنظيمات الحزب الى مناطقهم في كركوك بالاضافة الى افراد الاسايش الامنية التي كانت تمسك الملف الامني في مناطق واسعة في المحافظة”.

واضاف النائب ان “على الحكومة ان تعيد اوراقها من خلال التفاوض مع جميع مكونات كركوك الاساسية والاستماع اليهم بشكل مباشر دون اخذ الاخبار من الاجهزة الامنية التي تمسك الملف الامني هناك”.

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