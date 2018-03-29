2018/03/29 | 12:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/الغد برس:

تمسك الدولار بمكاسبه،اليوم الخميس، بعد ارتفاع كبير في الجلسة السابقة وتراجع اليورو الذي يتتبع مسار الدولار إلى حد كبير في الأسابيع الأخيرة، قليلا إلى 1.2302 دولار.واضطربت الأسواق العالمية هذا الشهر حين تحرك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ليفرض رسوما جمركية على سلع صينية وهددت بكين بإجراءات مماثلة.

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لكن المخاوف من حرب تجارية شاملة انحسرت بفضل آمال بأن المفاوضات قد تتمخض عن تسوية مما شجع المستثمرين على شراء الدولار.وصعد مؤشر الدولار الذي يتتبع أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية أخرى، 0.1 بالمئة إلى 90.099.وانخفض الدولار مقابل الين ليخسر بعض الزخم بعد أن وفرت الآمال بشأن حدوث انفراجة في شرق آسيا الشرارة لأكبر ارتفاع يومي للعملة الأمريكية في ستة أشهر في الجلسة السابقة.وتراجع الدولار 0.2 بالمئة إلى 106.63 ين متخليا عن بعض مكاسبه بعدما ارتفع 1.43 بالمئة يوم الأربعاء وهو أكبر ارتفاع يومي له منذ 11 سبتمبر أيلول الماضي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تراجع اليورو مع تمسك الدولار بمكاسبه خوفا من الحرب التجارية ) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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