العراق يرفد منظومته الوطنية للطاقة بأكثر من 200 ميغاواط

2018/03/29 | 12:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قال وزير النفط جبار علي اللعيبي يوم الخميس ان الوزارة تحرص على تنفيذ المشاريع الستراتيجية التي تسهم في تطوير العمل في الحقول النفطية وتوفر كميات من الطاقة الكهربائية لاستخدامها في تشغيل الحقول، جاء ذلك خلال افتتاحه محطة الرميلة للطاقة الكهربائية بطاقة قصوى تصل الى 235 ميغا واط يوميا .

وذكر الوزيران حقل الرميلة يمثل طاقة عملاقة في الانتاج النفطي في البلاد من بين عشرة حقول كبيرة ، حيث يمثل الثقل الاكبر من انتاج حقول العراق وشركة نفط البصرة ولابد من توفير المستلزمات الضرورية لتطوير الانتاج في الحقل .

واضاف: اننا اليوم نحتفل معا بافتتاح محطة الرميلة لتوليد الطاقة الكهربائية وبقدرة توليدية (235) ميكا واط يوميا ، وهذه الطاقة ستغطي الحاجة الفعلية لتشغيل حقل الرميلة من الطاقة الكهربائية وهو منجز جديد يضاف الى الانجازات المتحققة سابقا والتي تنعكس ايجابا على عمليات تطوير الحق .

واشار اللعيبي الى ان المشروع يعد من اكبر المشاريع التي تنفذها هيئة تشغيل حقل الرميلة التي تضم شركة نفط البصرة وشركة (BP) البريطانية وشركة بتروجاينا ، ولهذا المشروع اهمية في توفير الطاقة الكهربائية من خلال تشغيل خمس توربينات غازية وسيحقق من خلالها الحقل الاكتفاء الذاتي من الطاقة الكهربائية ، مشيرا الى ان المحطة ستعتمد على تغذيتها من الوقود من خلال استثمار الغاز المصاحب للعمليات النفطية وهو انجاز اخر يقلل من عمليات الهدر في الغاز ، فضلا عن توفيره الطاقة النظيفة عند التشغيل التي تساهم على الحفاظ على البيئة وتقلل من التلوث البيئي .

وتابع الوزير ان المشروع ساهم في توفير (500) فرصة عمل لابناء العراق وسيوفر الكثير من الاموال نتيجة توفير الطاقة الكهربائية .

من جانبه اشاد مدير شركة (BP) في العراق مايكل تاونسند بتعاون الوزارة في تطويرحقل الرميلة وان الشركة حريصة على تنفيذ البرنامج المتفق عليه مع الوزارة لتطوير الحقل واضافة منشآت حيوية وبتكنلوجيا حديثة ومنها هذه المحطة الحديثة التي توفر الطاقة الكهربائية للحقل والفائض منها سيغذي الشبكة الوطنية .

وذكر المتحدث الرسمي باسم الوزارة عاصم جهاد ان محطة الرميلة للطاقة الكهربائية تعد اكبر مشروع من نوعه تنفذه هيأة تشغيل الرميلة منذ تأسيسها، ،.



وستستخدم محطة الرميلة للطاقة الكهربائية الغاز المصاحب لعمليات الانتاج من الحقل لتشغيل التوربينات التي ستولد الطاقة الكهربائية وسوف تساهم المحطة في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة ، وستولد المحطة 235 ميكا واط يوميا عند العمل باقصى طاقة .

من الجدير بالذكر ان حجم الطاقة المتولدة من المحطة يضاهي استهلاك حوالي 23,000 عائلة بصرية من الكهرباء.

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