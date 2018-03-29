القواعد التنظيمية للعملات الإلكترونية تهبط بالبيتكوين أدنى 7600 دولار

2018/03/29 | 12:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: انخفضت العملات الإلكترونية خلال تعاملات اليوم الخميس، وهبطت "البيتكوين" أدنى 7600 دولار، مع انضمام دولة جديدة إلى قائمة المنظمين لتداولات العملة.

وبحلول الساعة 9:10 صباحاً بتوقيت جرينتش، انخفضت "البيتكوين" بنحو 5.1% إلى 7598.8 دولار، عبر قيمة سوقية 128.8 مليار دولار.

وكشفت لجنة الأوراق المالية والبورصات في تايلند اليوم عن خطتها لفرض قواعد على العملات الإلكترونية وعروضها الأولية بداية من أبريل المقبل، حيث ترى العملات الإلكترونية سوق بالغة الخصوصية "وليس للأشخاص العاديين".

كما تراجعت "الإيثريوم" إلى 419.8 دولار بنسبة 8.5%، فيما هبطت "الربيل" إلى 0.551360 دولار بنسبة 5.9%.

ومع خسائر العملات الأكبر من حيث القيمة السوقية، انخفض إجمالي قيمة العملات الإلكترونية بمقدار 26 مليار دولار إلى مستوى 281 مليار دولار في الـ24 ساعة الأخيرة.

أما عملة "بيتكوين كاش" فانخفضت عند 784.6 دولار بنحو 11%، فيما تراجعت "الليتكوين" إلى 122.6 دولار بنسبة 10.5%.

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