اتحاد كرة السلة : عبطان حقق حلمنا

2018/03/29 | 12:45

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في رياضة 29 مارس, 2018 2 زيارة

بغداد/SNG-

أشاد الاتحاد العراقي المركزي لكرة السلة، بوزير الشباب والرياضة، عبد الحسين عبطان، بإقامة بطولة نسوية.ونقل بيان للوزارة تلقت وكالة /SNG/،نسخة منه،عن عضو الاتحاد العراقي المركزي لكرة السلة المشرفة على الرياضة النسوية وسن حنون، قولها ان “حلم اقامة بطولة نسوية لكرة السلة يراودنا منذ فترة طويلة، لكن الضائقة المالية التي تعصف بالاندية حالت دون ذلك”.وبينت حنون، ان “وزير الشباب والرياضة، عبد الحسين عبطان، حقق هذا الحلم برعايته ودعمه من خلال توفير مستلزمات انجاح بطولة كأس وزير الشباب والرياضة بكرة السلة للنساء التي شملت كل المتعلقات من نقل الى سكن واطعام وهذا ما اتاح للفرق المشاركة في البطولة”.واوضحت إن “هناك اكثر من 15 فريقاً أبدى استعداده للمشاركة، إلا ان الاتحاد قرر اختيار 8 فرق تمثل الصفوة من ناحية المستوى الفني، مستطردةً، ان اقسام ودوائر وزارة الشباب والرياضة قدمت دعما لم أر مثيله طوال عملي في الاتحاد”.واكدت حنون، ان “مثل هذه البطولات تخلق دافعا للاعبات الشابات في تقديم مستويات وتطوير الجانب الفني لديهن، وان هناك لاعبات محترفات مشاركات في البطولة من ايران والسودان، فضلا عن مدرب ايراني وهذا ما يخلق حالة من التنافس الشريف بين الفرق، وما كان هذا ليحدث لولا دعم الوزارة الكبير”.

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