وفد من العتبة الحسينية يزور منازل جرحى الحشد الشعبي في الديوانية

2018/03/29 | 12:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اجرى وفدا من العتبة الحسينية المقدسة، الخميس، زيارات الى منازل الجرحى من الحشد الشعبي في الديوانية.

وذكر موفد اعلام الحشد الشعبي ان، وفدا من العتبة الحسينية المقدسة اجرى، اليوم زيارات الى منازل الجرحى من الحشد الشعبي في الديوانية.

واضاف الموفد ان، الجولة تفقدية قامت بها إدارة شعبة رعاية ذوي الشهداء والجرحى في العتبة الحسينية المقدسة برئاسة الحاج احمد رسول وبرفقة السيد حيدر الخطيب للجرحى من الحشد الشعبي والذين تعرضوا لإصابات في قاطع عمليات تحرير الموصل، بالتنسيق مع ممثلية اللواء 11 في المحافظة.

إذ عبر المجاهدين ومنهم الجريح ( ضياء ضاري عبيد ) – الشامية والجريح ( ماجد حميد كامل ) – غماس عن شكرهم وإمتنانهم لوفد العتبة الحسينية المقدسة ولمتابعتهم للجرحى وتقديم لهم الدعم والوقوف على احتياجاتهم ومتابعة علاجهم حتى الشفاء.

الى ذلك كرّم الوفد الجرحى بعض التبريكات من الضريح الشريف تثمينا لتضحياتهم الجسيمة التي قدموها نصرة للدين والمقدسات وتلبية لنداء المرجعية.

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