الخميس 29 آذار 2018 م (12 رجب 1439 هـ)


معن السعدي: مقتل ارهابي كان يروم تفجير حسينية قيد الإنشاء وسط كركوك
2018/03/29 | 12:48
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (معن السعدي: مقتل ارهابي كان يروم تفجير حسينية قيد الإنشاء وسط كركوك ) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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