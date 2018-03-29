2018/03/29 | 12:48

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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (معن السعدي: مقتل ارهابي كان يروم تفجير حسينية قيد الإنشاء وسط كركوك ) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (معن السعدي: مقتل ارهابي كان يروم تفجير حسينية قيد الإنشاء وسط كركوك ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).