معن السعدي: مقتل ارهابي حاول تفجير حسينية وسط كركوك

2018/03/29 | 12:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – قناة اسيا الاخبارية..اعلنت خلية الاستخبارت, اليوم الخميس, قتل ارهابي كان يروم تفجير حسينة وسط محافظة كركوك.وذكر اللواء الركن معن السعيد, في بيان, تلقت اسيا الاخبارية, نسخة منه, ان “الخليه الأستخبارية وجهاز مكافحة الأرهاب , وبمساندة التشكيلات الأمنية في مدينة كركوك وبعد متابعة دقيقه تمكنوا فيها من ملاحقة احد عناصر داعش, والذي […]

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