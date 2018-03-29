خندق أمني ثالث بين العراق وسوريا لوقف تسلل

2018/03/29 | 12:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مسؤولون عراقيون إن الجهد الهندسي بوزارة الدفاع باشر أخيراً بحفر خندق أمني آخر يمتد عشرات الكيلومترات

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