الخميس 29 آذار 2018 م (12 رجب 1439 هـ)


خندق أمني ثالث بين العراق وسوريا لوقف تسلل
2018/03/29 | 12:55
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- قال مسؤولون عراقيون إن الجهد الهندسي بوزارة الدفاع باشر أخيراً بحفر خندق أمني آخر يمتد عشرات الكيلومترات

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خندق أمني ثالث بين العراق وسوريا لوقف تسلل "داعش") نشر أولاً على موقع (خندان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خندق أمني ثالث بين العراق وسوريا لوقف تسلل "داعش") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (خندان).


كامل التفاصيل في: خندان ✓


اخبار متفاعلة

l,s,um hguvhr
آخر الاخبار
⋙ بالفيديو.. أهالي عفرين يعودون إلى مناطقهم
⋙ وزارة التربية العراقية : اداء امتحانات السادس الاعدادي ستكون في الجامعات
⋙ رئاسة الجمهورية تعلن ارسال الموازنة العامة الى جريدة الوقائع لنشرها
⋙ باحث أميركي يشكك بتصدي باتريوت لصواريخ الحوثي
⋙ العلاقات الخارجية:حكومة العبادي غير قادرة على إخراج القوات التركية من العراق
بالفيديو والصور
⋙ بالفيديو.. أهالي عفرين يعودون إلى مناطقهم
⋙ بالفيديو.. سليم الجبوري يعلن هدفه القادم مستعينا بفيديو غنائي
⋙ بالصورة ..احمد ياسين يقدم قميص فريقه الجديد
الأكثر شيوعا