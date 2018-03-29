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قمة مرتقبة تضم الكوريتين وأميركا واليابان وروسيا
2018/03/29 | 12:55
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-  كنوزميديا – عرب  وعالم   أفاد وسائل إعلام، بأن القيادة الكورية الشمالية ناقشت موضوع عقد قمة مع كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان وروسيا.

وأشارت صحيفة “اساهي” اليابانية، إلى أن طوكيو أرسلت إلى بيونغ يانغ، عبر رابطة مواطني كوريا الشمالية، اقتراحا لعقد قمة ثنائية بين الجانبين.

وذكرت الصحيفة، إن اللقاء بين زعيمي اليابان وكوريا الشمالية قد […]

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