ترامب يقيل وزيراً

2018/03/29 | 12:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن نيته إقالة وزير شئون قدامى المحاربين ديفيد شولكين ورشح طبيب البيت الأبيض روني جاكسون ليحل محله.وكانت تكهنات قد ثارت بشان إقالة شولكون بعد مزاعم عن قيامه برحلة إلى أوروبا مع زوجته من أموال دافعي الضرائب.ويعد هذا التغيير الأحدث في سلسلة من الإقالات والاستقالات في إدارة ترامب .انتهى

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