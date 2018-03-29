الخميس 29 آذار 2018 م (12 رجب 1439 هـ)


ترامب يقيل وزيراً
2018/03/29 | 12:55
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- {دولية: الفرات نيوز} أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن نيته إقالة وزير شئون قدامى المحاربين ديفيد شولكين ورشح طبيب البيت الأبيض روني جاكسون ليحل محله.وكانت تكهنات قد ثارت بشان إقالة شولكون بعد مزاعم عن قيامه برحلة إلى أوروبا مع زوجته من أموال دافعي الضرائب.ويعد هذا التغيير الأحدث في سلسلة من الإقالات والاستقالات في إدارة ترامب .انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ترامب يقيل وزيراً) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ترامب يقيل وزيراً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).


كامل التفاصيل في: الفرات نيوز ✓


اخبار متفاعلة

l,s,um hguvhr
آخر الاخبار
⋙ بالفيديو.. أهالي عفرين يعودون إلى مناطقهم
⋙ وزارة التربية العراقية : اداء امتحانات السادس الاعدادي ستكون في الجامعات
⋙ رئاسة الجمهورية تعلن ارسال الموازنة العامة الى جريدة الوقائع لنشرها
⋙ باحث أميركي يشكك بتصدي باتريوت لصواريخ الحوثي
⋙ العلاقات الخارجية:حكومة العبادي غير قادرة على إخراج القوات التركية من العراق
بالفيديو والصور
⋙ بالفيديو.. أهالي عفرين يعودون إلى مناطقهم
⋙ بالفيديو.. سليم الجبوري يعلن هدفه القادم مستعينا بفيديو غنائي
⋙ بالصورة ..احمد ياسين يقدم قميص فريقه الجديد
الأكثر شيوعا