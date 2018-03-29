الخميس 29 آذار 2018 م (12 رجب 1439 هـ)


نائب: رئاسة البرلمان ابلغتنا ان الموازنة ستنشر في الوقائع خلال الايام المقبلة
2018/03/29 | 12:55
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد – قناة اسيا الاخبارية..

أعلن رئيس حزب الدعوة “تنظيم الداخل” النيابية, علي البديري، اليوم الخميس، أن “رئاسة مجلس النواب ابلغت اعضاء المجلس بأن قانون الموازنة العامة سينشر في جريدة الوقائع العراقية خلال الايام المقبلة.

وذكر البديري في تصريح صحفي, تابعته اسيا الاخبارية, إن “رئاسة مجلس النواب ابلغت اعضاء المجلس بأن قانون الموازنة العامة لعام […]

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